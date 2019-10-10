Владивостокский роддом № 3 получил анализатор для выявления онкозаболеваний у женщин

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Медики родильного дома № 3 во Владивостоке получили анализатор для жидкостной цитологии, позволяющий диагностировать раковые и предраковые заболевания у женщин, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

"В медучреждении появился уникальный аппарат ThinPrep 5000 - анализатор для жидкостной цитологии. Подобных аппаратов не более десяти в России, и один из них у нас во Владивостоке. На нем врачи смогут проводить до 75 тыс. тестов в год, которые помогут диагностировать раковые и предраковые заболевания у женщин", - цитирует пресс-служба слова главного врача медучреждения Светланы Сагайдачной.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение".

Как сообщил врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко, слова которого приводятся в сообщении, на реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Приморскому краю направлено почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 млн рублей регион получает уже в этом году. Кроме того, в Приморском крае с 2013 года действует программа "Развитие здравоохранения Приморского края", которая рассчитана до 2021 года.

"Средства уже направлены на приобретение нового оборудования, на совершенствование навыков и профмастерства специалистов. Также до конца года будут открыты первые пять центров амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках регионального проекта - 11 таких центров", - сказал Фисенко.