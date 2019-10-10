Бесплатную профпереподготовку могут распространить на россиян с 50 лет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Программа профессионального переобучения граждан предпенсионного возраста по нацпроекту "Демография" может распространиться на мужчин и женщин старше 50 лет в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Программа [профессиональной переподготовки] пользуется спросом, регионы активно включились, и в следующем году планируется, что эта программа будет распространяться на граждан 50+, то есть все люди после 50 лет будут иметь возможность получить переподготовку, освоить новую специальность и таким образом остаться на рынке труда", - сказал он на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

Сейчас по нацпроекту "Демография" идет переобучение граждан предпенсионного возраста - женщин старше 50 лет, мужчин старше 55 лет. "Уже сейчас видно, что законтрактовано гораздо большее количество граждан, чем было запланировано. Планировалось в этом году обучить 75 тыс. человек, а уже сейчас видно, что будет больше 100 тыс. человек", - отметил Дроздов.

Пенсионный возраст в России начали постепенно повышать с 1 января 2019 года - до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Увеличение возраста будет происходить поэтапно в течение 10 лет и завершится в 2028 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.