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Новая система обращения с ТКО

Первый российский автоматизированный комплекс по сортировке мусора открыли под Белгородом

Он рассчитан на 150 тыс. т ТКО в год

ГУБКИН /БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 10 октября. /ТАСС/. Компания "Флагман" ввела в четверг в Губкинском районе Белгородской области в эксплуатацию первый в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс, разработанный и построенный отечественной компанией, передает корреспондент ТАСС.

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Новый комплекс должен решить одну из главных задач нацпроекта "Экология" в регионе по созданию комплексной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс включает также завод и полигон. Комплекс рассчитан на 150 тыс. т ТКО в год, порядка 400 т в сутки.

"Этот объект построен на стыке двух крупнейших городских округов, он еще прочнее свяжет эти две административные единицы в единый территориальный комплекс. Это государственно-частное партнерство, частные инвестиции - Банк МСП, очень многое сделали городская администрация, область - за счет своих программ. Благодаря общим усилиям объект состоялся. Система сбора и транспортировки создана, мусорная реформа запущена, и Белгородчина ее успешно выполняет", - сказал на церемонии открытия губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Инвестиции в проект составили порядка 1,5 млрд рублей.

Сортировка мусора на объекте происходит в автоматическом режиме,человеческий фактор присутствует только на этапе контроля качества. Разработкой технологической схемы, производством оборудования и монтажом комплекса занималась российская компания "Экомашгрупп" во взаимодействии с Минпромторгом РФ в части разработки и внедрения новых, импортозамещающих узлов. Инвестором проекта выступила компания "Флагман".

Планы развития

Как отмечал в беседе с ТАСС начальник отдела реализации программ по переработке ТКО департамента ЖКХ Белгородской области Александр Агарков, за шесть лет реализации нацпроекта долю утилизируемых отходов в регионе планируется увеличить более чем в четыре раза - до 5,5% от общего объема мусора, который образуется в области. Ежегодно в регионе образуется около 580 тыс. т мусора, доля его переработки к 2024 году должна достигнуть 34%.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБелгородская областьНовая система обращения с ТКО
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