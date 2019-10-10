В ГАИ рассказали, как юные инспекторы дорожного движения помогут сделать дороги безопаснее

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России совместно с Министерством просвещения РФ планируют увеличить к 2024 году численность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) на 25%, до 500 тыс. детей. Возраст участников повысят до 18 лет, а для самой ЮИД разработают новую концепцию развития с учетом современных методик обучения, рассказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС замначальника ГИБДД РФ Владимир Кузин.

В четверг ГИБДД анонсировала старт Всероссийского информационного проекта по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения. Проект разработан МВД России совместно с Министерством просвещения в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), который предполагает снижение смертности в ДТП до четырех человек на 100 тыс. населения в 2024 году.

"Мы считаем, что в рамках воспитания детей ЮИД должны играть ключевую роль в части пропаганды безопасного и ответственного поведения на дороге", - рассказал Кузин, отметив востребованность и эффективность работы движения на протяжении уже 46 лет. "Данное направление нужно развивать, но ставить на иной современный и качественный уровень", - добавил он. По словам Кузина, для этого в рамках БКАД и разработан информационный проект, который позволит расширить деятельность ЮИД и воспитать грамотных и законопослушных участников дорожного движения и достичь целей по снижению смертности в ДТП.

Сегодня в ЮИД входит порядка 400 тыс. школьников в возрасте 10-14 лет, которые объединены в 30 тыс. отрядов. Новая концепция развития предполагает расширение к 2024 году числа отрядов до 41 тыс., а количество участников до 500 тыс. При этом возраст участников будет повышен до 18 лет. Как пояснил Кузин, это позволит исключить разрыв в обучение детей, который сейчас есть между ЮИД и юношескими автошколами. Дети смогут планомерно переходить от теории и навыков управления велосипедом к управлению транспортным средством. "Чтобы заканчивая школу, они имели возможность сдать экзамен на управление транспортными средствами категории "В", - сказал Кузин.

Также новая концепция развития ЮИД предполагает и новый единый подход к обучению как детей, так и педагогов, рассказала Екатерина Акинина, гендиректор "Компании Салве", которая является исполнителем госконтракта по этому проекту. Разработаны методические материалы со сценариями проведения занятий, предусмотрены курсы повышения квалификации для педагогов, а также различные тестирования для детей. Разработаны новые интернет ресурсы и идет активное привлечение самих детей к работе над методическими материалами с помощью соцсетей, конкурсов и так называемых челленджей.

Окончательное утверждение концепции развития планируется на Всероссийском форуме ЮИД в Москве 17-19 ноября. На нем же планируется утвердить и окончательный вариант формы юных инспекторов, которая пока дорабатывается, отметила Акинина. Также в программе обмен опытом, досуг и совещание при участии самих юных инспекторов и представителей органов образования и Госавтоинспекции.