Нижегородцы смогут получать скидки на товары и развлечения, занимаясь спортом

ТАСС, 10 октября. Мобильное приложение, учитывающее геолокационые и биометрические параметры, планируется использовать в Нижегородской области для учета тех, кто занимается физкультурой и спортом, а также для привлечения граждан к активному образу жизни в рамках нацпроекта "Демография". Люди будут получать баллы за активность, которые смогут обменять на билеты в кино, театр или получить за них различные скидки. Об этом сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

"Мы активно работаем над внедрением на спортивных объектах систем, которые будут учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. В настоящий момент разработана электронная платформа - мобильное приложение "Активный житель", его прототип можно было увидеть на стенде Нижегородской области (на форуме "Россия - спортивная держава" - прим. ТАСС). Оно работает так: пользователи набирают баллы за активность в спорте и туризме, причем [приложение] дает автоматическую привязку по геолокации к конкретному спортивному объекту", - рассказал Никитин.

Накопленные баллы, зарегистрированные в приложении пользователи могут обменять на билеты в кино, театр, получить скидки на посещение спортивных объектов, а также покупку спорттоваров. "Эта система факультативно решит большую задачу, мы сможем обеспечить четкий учет тех, кто самостоятельно занимается спортом, и позволит более четко вести мониторинг в этом аспекте", - добавил глава региона.

В феврале 2019 года на ледовом катке "Зимняя сказка" у стадиона "Нижний Новгород" было запущено приложение, которое после регистрации позволяло пользователю подсчитать расстояние, которое посетитель проезжал по льду катка, а также количество потраченных калорий. Те, кто прокатился больше 3 км, получали подарки.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.