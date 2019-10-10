На Северном Кавказе 75% трасс соответствуют нормативным требованиям

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Нормативным требованиям полностью соответствуют 75% трасс в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщила в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На сегодняшний день 74,49% федеральных трасс в Северо-Кавказском федеральном округе соответствуют нормативным требованиям", - привела пресс-служба слова главы Росавтодора Андрея Костюка, который в четверг участвовал в Пятигорске в совещании, посвященном предварительным итогам реализации в 2019 году на территории СКФО национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По его словам, сейчас внимание к автомобильным дорогам Северного Кавказа очень велико, выделяются значительные средства на модернизацию федеральной дорожной инфраструктуры, а в мероприятиях национального проекта участвуют практически все крупные агломерации регионов.

"Мы рады, что после приоритетного проекта, где у нас участвовала на протяжении 2017-2018 годах только Махачкалинская городская агломерация, к нацпроекту присоединились все субъекты округа и семь агломераций", - сказал глава ведомства.

По его словам, в число основных вопросов, которые в настоящее время решаются Федеральным дорожным агентством, входят расширение до четырех полос федеральной трассы Р-217 "Кавказ", на которую приходится более половины пассажирских и грузоперевозок округа, а также строительство обходов ключевых населенных пунктов.

Расширение трассы Кавказ

Начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Федерального дорожного агентства Руслан Лечхаджиев в ходе совещания сообщил о выполнении работ по увеличению пропускной способности федеральной трассы Р-217 "Кавказ" за счет увеличения количества полос движения с двух до четырех. "На сегодняшний день приводятся к нормативам первой категории с организацией четырехполосного движения участки строительства и реконструкции с км 387 по км 397 (обход г. Пятигорск), участки капитальных ремонтов с км 413 по км 423 и с км 423 по км 436 в Кабардино-Балкарской Республике. Еще один участок капитального ремонта - с км 468 по км 482 - находится на согласовании в Главгосэкспертизе России", - сказал Лечхаджиев.

По его словам, дорожники приступили к капитальным работам на участке с 559 км по 563 км в Северной Осетии-Алании. На участке с 551 км по 559 км также разрабатывается проект капитального ремонта. По завершении работ на вышеуказанных участках будет приведено к четырем полосам движения 340 км из 392 км.

"Также уже направлены предложения по проведению проектно-изыскательских работ по оставшимся 52 км, что обеспечит 100% приведение автодороги Р-217 "Кавказ" к четырем полосам движения в границах подведомственной сети", - отметил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ".

Он добавил, что для ликвидации очагов аварийности и предотвращения появления новых в 2017 и 2018 годах ФКУ Упрдор "Кавказ" установлено три модульных надземных пешеходных перехода в городах Минеральные Воды, Малка, Магас, 15 светофоров на пересечениях дорог и десять - на пешеходных переходах, 30 км тросового ограждения по оси проезжей части, 77,5 км наружного освещения, 109 комплексов фотовидеофиксации, а также комплексно обустроен 31 пешеходный переход. В результате указанных мероприятий удалось ликвидировать 47 очагов аварийности.

"В 2019 - 2021 годах планируется также дополнительно установить 26 км тросовых ограждений по оси проезжей части на трассе Р-217 "Кавказ", 7,6 км железобетонных ограждений по оси проезжей части, восемь светофорных объектов на пересечениях дорог и 14 пешеходных светофоров с кнопкой вызова, шесть камер фотовидеофиксации, четыре модульных надземных пешеходных перехода в Невинномысске, Чегеме и Баксане", - сообщил Лечхаджиев.

Реализация проекта "Дорожная сеть"

"Региональная сеть автомобильных дорог в границах округа составляет 511 тыс. км, из них порядка 220 тыс. км находятся в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии", - сказал на совещании заместитель начальника управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Иван Трифонов.

По его словам, планируется, что в ходе реализации проекта "Дорожная сеть" в период с 2019 года по 2024 год доля региональных дорог в нормативе увеличится с 57,99% до 61,11%, сети агломераций - с 56,34% до 86,21%. Кроме того, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократится более чем вдвое - с 71,6% до 33,58%, а доля дорог, работающих в режиме перегрузки, - с 5,04% до 3,68%.

Также Трифонов отдельно остановился на ближайших контрольных точках в проверке фактического исполнения мероприятий текущего года: до 1 ноября работы должны быть физически выполнены и завершены на всех объектах, а до 1 декабря субъекты должны отчитаться об исполнении мероприятий по итогам года в Федеральное дорожное агентство.

Выполнение нацпроекта в Чечне и Дагестане

По словам начальника ФКУ Упрдор "Каспий" Сергея Улеева, в Чеченской Республике на пяти региональных и 37 объектах города Грозный работы уже завершены, на 12 объектах в Аргуне работы продолжаются. В Дагестане работы завершены на 38 объектах и продолжаются на 61.

"С момента старта национального проекта мы участвовали в подготовке и согласовании программ субъектов, разработке паспортов региональных проектов, оказании методологической помощи по контрактации и подписании межбюджетных соглашений, а также участвовали в каждом заседании проектных офисов в агломерациях", - сказал он.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день ФКУ Упрдор "Каспий" провело 80 комиссионных обследований объектов с участием кураторов, а служба контроля качества отобрала и испытала шесть проб из верхних и выравнивающих слоев асфальтобетонного покрытия. Все замечания и недочеты фиксируются в системе оперативного управления "Эталон". Так, проектному офисам Дагестана и Чечни с начала года поставлено 62 и 60 задач соответственно.

"Согласно данным субъектов, все планы работ 2019 года в Чечне и Дагестане будут выполнены, а целевые показатели достигнуты", - добавил Улеев.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.