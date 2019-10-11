Камчатские школьники посетят музеи Москвы, Тулы, Петербурга по нацпроекту

ТАСС, 11 октября. Власти Камчатского края организовали путешествие для 60 детей региона в Москву, Калугу, Козельск, Тулу и Санкт-Петербург. Школьники посетят музеи, театры и местные достопримечательности в рамках федерального проекта по развитию детско-юношеского туризма "Моя Россия", реализующегося в рамках нацпроекта "Культура", сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Возрождение и развитие детского туризма является одним из приоритетных направлений в реализации государственной политики на Камчатке. Проект имеет социальную направленность. Большая часть его участников - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Также в состав групп входят одаренные дети с хорошей успеваемостью в школе, победители различных конкурсов, соревнований и олимпиад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что первая группа, состоящая из 20 детей от 10 до 17 лет и двух сопровождающих, вылетела с Камчатки накануне. Ребята посетят областные и муниципальные музеи, ознакомятся с историей Тульского кремля и примут участие в обзорной экскурсии по Москве. Затем юные путешественники отправятся в Санкт-Петербург, где их ждет тур "Моя Россия: град Петров". Они также посетят Эрмитаж, Мариинский театр, познакомятся с местными достопримечательностями.

Первая группа вернется домой 17 октября. Днем ранее, 16 октября, с Камчатки вылетит группа из 44 человек. Всего в проекте примут участие 60 детей и шесть сопровождающих из Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Пенжинского муниципальных районов. Расходы на поездку детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот были обеспечены за счет средств госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае".

Федеральная программа "Моя Россия" реализуется с 2014 года. С 2016 по 2018 годы в проекте на Камчатке приняли участие 231 человек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.