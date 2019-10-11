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Нацпроекты по здравоохранению и науке стали лидерами исполнения бюджета

В Счетной палате сообщили, что расходы по этим направлениям были исполнены на 67,5% и 66,2% соответственно к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета по восьми из 12 нацпроектов на 1 октября превысило 50%, свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, которые имеются в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты".

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По предварительным данным, лидерами по исполнению расходов бюджета на 1 октября стали нацпроекты "Здравоохранение" и "Наука". Расходы по этим направлениям были исполнены на 67,5% и 66,2% соответственно к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью.

Следом за ними идут "Демография" (65%) и "Культура" (64,7%). Более чем наполовину расходы были исполнены еще по четырем нацпроектам: "Образование" (58,5%), "Жилье и городская среда" (56,3%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (55,8%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (55,7%).

По экспортному нацпроекту расходы были реализованы на 41,8%, по нацпроекту по производительности труда - на 38,8%. По нацпроектам "Экология" и "Цифровая экономика" расходы исполнены менее, чем на четверть - на 22,1% и 12,3% соответственно.

Вместе с тем, как подчеркивает аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, показатель использования средств не должен являться единственным показателем эффективности исполнения нацпроектов. "Во-первых, деньги могут быть потрачены, а результат не достигнут. Во-вторых, исполнение бюджета большей частью сконцентрировано в конце года, так как именно тогда оплачиваются многие контракты", - прокомментировал он порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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