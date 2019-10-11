Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составил порядка 24 млрд рублей

Регион в текущем году принимает участие в реализации 11 национальных проектов

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Общий объем финансирования реализации национальных проектов в Краснодарском крае в 2019 году составил порядка 24 млрд рублей, из которых 13 млрд рублей составляют средства краевого бюджета, сообщила пресс-служба администрации региона по итогам совещания, проведенного заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Светланой Герих.

Краснодарский край в 2019 году принимает участие в реализации 11 национальных проектов, для этого были разработаны 48 региональных программ.

"Общий объем финансирования на 2019 год составляет порядка 24 млрд рублей, из них 13 млрд рублей - средства федерального бюджета. Самую большую поддержку получила социальная сфера. На следующий год ожидается не меньшее финансирование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшие успехи достигнуты краем в реализации нацпроектов "Демография", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нацпроектам на Кубани в 2019 году отремонтировано 240 км дорог, создано 11 центров амбулаторной онкологической помощи, во всех муниципальных образованиях края появились центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" - всего их 153. Кроме того, завершается реконструкция девяти культурно-досуговых учреждений, а также благоустройство 370 общественных и дворовых территорий. До конца октября в Краснодарском крае планируют запустить региональный портал о национальных проектах.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Как в России предлагают спасать реку Дон
В настоящее время регионы реализуют ряд программ по улучшению состояния Дона, в том числе с привлечением федерального финансирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС