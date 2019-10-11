С начала года в России зафиксировано снижение числа ДТП с участием пьяных водителей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Число ДТП с участием пьяных водителей за январь-сентябрь этого года снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в Госавтоинспекции.

"За 9 месяцев на российских дорогах с участием водителей с признаками опьянения (как находившихся в состоянии опьянения, так и отказавшихся от медицинского освидетельствования - прим. ТАСС) было зафиксировано 13 тыс. 577 ДТП, что на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В этих ДТП погибли 2 тыс. 876 и пострадали 18 тыс. 764 человека, что соответственно на 24,2% и 10,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в Госавтоинспекции.

К сокращению числа подобных ДТП может привести проверка будущих водителей на употребление психотропных веществ и хроническое пристрастие к алкоголю, считают в Минздраве РФ. В министерстве предложили ввести обязательную сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю для претендентов на получение водительских прав. Соответствующие изменения в приказ Минздрава сейчас проходят согласование в Минюсте.