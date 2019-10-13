В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от причин, связанных с алкоголем

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Смертность россиян от причин, ассоциированных с алкоголем, за последние восемь лет снизилась более чем на 30% - с 47,5 случая на 100 тыс. жителей в 2010 году до 33,2 - в 2018-м. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тыс. [человек] населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тыс. [человек] населения) и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. [человек] населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, за восемь лет на 35% снизилась смертность от внешних причин: если в 2010 году показатель составлял 151,7 случая на 100 тыс. человек, то в 2018-м - 98,5.

По данным Минздрава, на протяжении последних десяти лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и заболеваний, связанных с алкоголем, имеет стойкую тенденцию к снижению. "Министерство здравоохранения РФ неоднократно выражало обеспокоенность по вопросу смертности от отравления алкоголем, обращая внимание на необходимость принятия межведомственных комплексных мер, направленных как на снижение потребления алкоголя в целом (поскольку алкогольные отравления включают не только отравления суррогатами, но и алкоголем в принципе), так и мер, направленных на борьбу с потреблением нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции", - добавили в пресс-службе.

Как ранее отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, до 70% смертей мужчин в России в трудоспособном возрасте ассоциированы с алкоголем.

Снижения показателя смертности мужчин трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.