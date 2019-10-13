Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от причин, связанных с алкоголем

По данным ведомства, за последние восемь лет она снизилась более чем на 30%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Смертность россиян от причин, ассоциированных с алкоголем, за последние восемь лет снизилась более чем на 30% - с 47,5 случая на 100 тыс. жителей в 2010 году до 33,2 - в 2018-м. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тыс. [человек] населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тыс. [человек] населения) и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. [человек] населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, за восемь лет на 35% снизилась смертность от внешних причин: если в 2010 году показатель составлял 151,7 случая на 100 тыс. человек, то в 2018-м - 98,5.

По данным Минздрава, на протяжении последних десяти лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и заболеваний, связанных с алкоголем, имеет стойкую тенденцию к снижению. "Министерство здравоохранения РФ неоднократно выражало обеспокоенность по вопросу смертности от отравления алкоголем, обращая внимание на необходимость принятия межведомственных комплексных мер, направленных как на снижение потребления алкоголя в целом (поскольку алкогольные отравления включают не только отравления суррогатами, но и алкоголем в принципе), так и мер, направленных на борьбу с потреблением нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции", - добавили в пресс-службе.

Как ранее отмечала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, до 70% смертей мужчин в России в трудоспособном возрасте ассоциированы с алкоголем.

Снижения показателя смертности мужчин трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Реклама на ТАСС
На Сахалине в рамках акции "Живи, лес" высадили 150 деревьев и 200 кустарников
Участие принимали школьники, общественники, сотрудники лесничеств и представители власти.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС