Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов в сфере здравоохранения и демографии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсудят актуальные вопросы реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Заседание пройдет в режиме видеоконференции с участием всех регионов России, уточнила пресс-служба правительства.

Ожидается, что в нем примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр просвещения Ольга Васильева, а также глава Минспорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Модернизация первичного звена здравоохранения

9 октября Медведев утвердил основные принципы модернизации первичного звена здравоохранения, что сейчас является приоритетной стратегической задачей для развития всей системы здравоохранения. Речь идет в первую очередь об обеспечении достойных условий оплаты труда медицинского персонала и введении отраслевой системы оплаты.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" особое внимание уделено повышению доступности первичной медико-санитарной помощи для населения, улучшению лекарственного обеспечения в амбулаторном сегменте и всей инфраструктуры первичного звена здравоохранения. "... Факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", - сказал ранее президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром.

Медведев в свою очередь подтвердил, что правительство будет вести работу по модернизации первичного звена в соответствии с утвержденными принципами, что позволит избежать излишнего бюрократизма, "работать проще, ... меньше управленческих решений принимать, действовать быстрее - так, чтобы как можно быстрее перейти уже к фазе реализации".

Проблемы при реализации нацпроекта "Демография"

Что касается этого нацпроекта, то отраслевые эксперты отмечают массу вопросов, которые пока что тормозят его реализацию. В том числе они обращают внимание на то, что для создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами необходимо законодательно закрепить само понятие "долговременный уход", а также установить перечень необходимых социальных и медицинских услуг. Однако, отмечают они, до сих пор не разграничены полномочия по финансированию услуг в рамках системы долговременного ухода и не определена ее стоимость, а также возможность пользоваться этими услугами.

Кроме того, сами регионы говорят о необходимости принятия дополнительных социально-экономических, организационных, правовых и финансовых мер, связанных с достижением целей и целевых показателей нацпроекта и включенных в него федеральных проектов. К примеру, при реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" требуется совершенствование нормативной базы при расчете размера межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для детей в возрасте от трех лет, который производится с использованием укрупненных сметных нормативов и не включает затраты на благоустройство территорий и другие работы, что может привести к дополнительным расходам из бюджетов регионов.

Также в некоторых субъектах отмечается низкая строительная готовность объектов, отсутствие проектной документации, недостаточность кадрового обеспечения, отсутствие межведомственного взаимодействия при социальном и медицинском обслуживании граждан пожилого возраста. Среди проблем - недостаток средств на строительство региональных центров и стационаров организаций соцобслуживания и нехватка финансовых ресурсов, отмена конкурсных процедур на строительство спортивных объектов. Все это также требует принятия дополнительных мер.

Но есть и свои плюсы. Согласно оперативным данным Счетной палаты, лидерами по исполнению расходов бюджета на 1 октября стали нацпроекты "Здравоохранение" и "Наука". Расходы по этим направлениям были исполнены на 67,5% и 66,2% соответственно к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом за ними идут показатели нацпроекта "Демография" (65%).

Цели нацпроектов

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей. Куратор нацпроекта - Голикова, руководитель - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, на финансовое обеспечение нацпроекта "Демография" в 2020 году будет направлено 616,03 млрд рублей, в 2021 году - 634,75 млрд, в 2022 году - 588,25 млрд. Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году составит 299,7 млрд рублей, в 2021 году - 239,95 млрд рублей, в 2022 году - 253,54 млрд рублей.