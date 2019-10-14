Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 200 дворов отремонтировано во Владивостоке с начала 2019 года

В рамках нацпроекта во дворах устанавливают новые игровые и спортивные площадки, а также меняют асфальт и освещение

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 200 дворовых территорий отремонтировано во Владивостоке с начала 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и губернаторской программы "1000 дворов" во Владивостоке в этом году благоустроено почти 200 дворов, еще более чем на 100 объектах ведутся работы. В оставшиеся до наступления устойчивых морозов дни подрядчики работают усиленными темпами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по нацпроекту отремонтировано 22 двора из 44 запланированных, а в рамках краевой программы "1000 дворов" - 170 из 317 дворов. Во дворах устанавливают новые игровые и спортивные площадки, меняют асфальт и освещение.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана на период до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Программа "1000 дворов" началась по инициативе главы региона Олега Кожемяко в конце 2018 года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из тысячи дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрено 1,2 млрд рублей. Еще 650 млн рублей направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Счетная палата заявила о невозможности мониторинга реализации нацпроектов в течение года
В ведомстве также указывают, что единственными инструментами для проведения мониторинга являются планы реализации и объемы освоенных средств федбюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС