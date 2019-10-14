Почти 200 дворов отремонтировано во Владивостоке с начала 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 200 дворовых территорий отремонтировано во Владивостоке с начала 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и губернаторской программы "1000 дворов" во Владивостоке в этом году благоустроено почти 200 дворов, еще более чем на 100 объектах ведутся работы. В оставшиеся до наступления устойчивых морозов дни подрядчики работают усиленными темпами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по нацпроекту отремонтировано 22 двора из 44 запланированных, а в рамках краевой программы "1000 дворов" - 170 из 317 дворов. Во дворах устанавливают новые игровые и спортивные площадки, меняют асфальт и освещение.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана на период до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Программа "1000 дворов" началась по инициативе главы региона Олега Кожемяко в конце 2018 года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из тысячи дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрено 1,2 млрд рублей. Еще 650 млн рублей направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта.