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Счетная палата заявила о невозможности мониторинга реализации нацпроектов в течение года

В ведомстве также указывают, что единственными инструментами для проведения мониторинга являются планы реализации и объемы освоенных средств федбюджета

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Целевые показатели национальных проектов зачастую вычисляются с годовой периодичностью, что делает невозможным проведение мониторинга реализации нацпроектов в течение года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

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"Значительное количество целевых показателей национальных проектов вычисляются с годовой периодичностью. Большинство ожидаемых результатов реализации национальных проектов (около 90%) запланированы на IV квартал соответствующего года. В этой связи осуществление мониторинга реализации национальных проектов в течение года не представляется возможным", - отмечает ведомство.

Счетная палата указывает, что единственными инструментами для проведения текущего мониторинга являются планы реализации и объемы освоенных средств федерального бюджета, "что обусловливает необходимость предъявления повышенных требований к качеству разработки паспортов и планов реализации федеральных проектов".

Ведомство подчеркивает, что комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных проектов, позволяющая получать информацию о ходе реализации национальных проектов, достижении их контрольных точек, результатов и показателей в оперативном режиме, отсутствует. По мнению Счетной палаты, это затрудняет принятие управленческих решений для корректировки реализации нацпроектов и минимизации проблем.

"Полная информация о текущем состоянии хода реализации национальных проектов в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" отсутствует", - добавляется в документе.

Цели нацпроектов и госпрограмм 

Счетная палата РФ считает цели и задачи национальных проектов и госпрограмм недостаточно согласованными. 

"Решение задачи интеграции национальных проектов в госпрограммы предполагает отражение в госпрограммах целей, задач, показателей и параметров финансового обеспечения национальных проектов. Однако анализ формирования национальных проектов свидетельствует о недостаточной согласованности целей и задач национальных проектов и госпрограмм", - говорится в документе.

При этом ведомство указывает, что бюджетные ассигнования по национальным проектам и комплексному плану предусматриваются в рамках 26 госпрограмм. "В структуре одной госпрограммы предусматривается реализация до пяти отраслевых национальных проектов. Реализация 10 межотраслевых национальных проектов и комплексного плана предусматривается в структуре нескольких госпрограмм", - поясняется в заключении.

Ведомство также отмечает, что значительный объем средств на реализацию нацпроектов предусмотрен в виде межбюджетных трансфертов. Так, на предоставление межбюджетных трансфертов планируется направить более 80% бюджетных ассигнований по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", около 60% - по нацпроекту "Экология", более 50% - по нацпроектам "Образование", "Жилье и городская среда" и "Производительность труда и поддержка занятости".

"По мнению Счетной палаты, в формах паспортов национальных и федеральных проектов, формируемых в подсистеме "Электронный бюджет", целесообразно отдельно отражать расходы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета", - подчеркивается в документе.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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