СП: Минпросвещения не в полном объеме распределило средства на нацпроект "Образование"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России не в полном объеме распределило средства по нацпроекту "Образование" из-за того, что не все регионы предоставили соответствующие заявки. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета 2020-2022 годов, которое опубликовано в понедельник.

"Минпросвещения России в связи с отсутствием необходимого числа заявок от субъектов Российской Федерации по состоянию на 30 сентября 2019 года не в полном объеме распределило бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию… федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", - говорится в документе.

В частности, не в полном объеме распределены средства на создание ключевых центров дополнительного образования на базе университетов, мобильных технопарков "Кванториум" для детей, живущих в селах и малых городах, а также модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных регионах страны.

В целом, отмечают в СП, анализ реализации нацпроекта показал, что на 31 августа 2019 года не выполнены 25 контрольных точек в рамках пяти федеральных проектов. "Основная доля невыполненных контрольных точек (14 точек) приходится на федеральный проект "Современная школа", в рамках которого субъектами Российской Федерации не соблюдаются сроки получения положительных заключений по результатам государственных экспертиз проектно-сметной документации на строительство школ", - уточнили в заключении.

Для исправления ситуации и достижения заложенных в нацпроекте результатов, по мнению Счетной палаты, необходимо "своевременно освоить средства федерального бюджета, предусмотренные регионам на создание новых мест в школах", "совершенствовать нормативно-правовую базу для повышения эффективности запланированных мероприятий", придерживаться контрольных точек по выполнению планов мероприятий.

Задачи и сроки исполнения нацпроекта "Образование"

Счетная палата также указала на несогласованность задач нацпроекта "Образование" и сроков их выполнения.

"Анализ запланированных результатов показал, что некоторые из них не согласованы по срокам исполнения", - говорится в документе.

В качестве примера СП приводит показатели, заложенные в федеральном проекте "Успех каждого ребенка". Согласно документу, отмечают в ведомстве, будет разработан проект постановления правительства, по которому детям в 5-11 классов будет предоставлена возможность изучать школьную программу по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме. В план, помимо основных предметов, будут включены и дополнительные образовательные программы и профориентационные курсы. Как отмечает ведомство, вступление в силу проекта постановления запланировано на 31 января 2022 года. Однако рекомендации по построению индивидуального учебного плана уже в 2018 году получили 118,9 тыс. детей, в 2019 году они будут предоставлены не менее чем 200 тыс. детей.

"Данный факт может свидетельствовать о неэффективности планирования мероприятий федерального проекта, и, следовательно, расходов федерального бюджета", - считают в Счетной палате.

Оснований для финансирования нет

Вопросы СП относительно расходов бюджета вызвало также мероприятие федерального проекта "Молодые профессионалы". Согласно нему, с 2020 по 2024 год должна быть обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе детского лагеря "Смена". Как отмечает Счетная палата, на эти цели на пять лет будет выделено 5,5 млрд рублей.

В то же время, в концепции развития этого центра, которая была разработана Минпросвещения России и утверждена 17 августа 2018 года, бюджетное финансирование предполагалось только на период 2016-2018 годов, в то время как на 2019-2025 годы планировалось привлечь внебюджетные средства.

"Таким образом, отсутствуют основания предоставления средств федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия в период 2020-2024 годов. Кроме того, финансово-экономическое обоснование (расчеты) на реализацию мероприятия в Минпросвещения России отсутствует", - указывает Счетная палата.