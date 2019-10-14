Роспотребнадзор к концу 2020 года запустит мобильное приложение о составе продуктов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) к концу 2020 года планирует запустить приложение для мобильных устройств, которое позволит с помощью считывания меток на продуктах питания информировать потребителей об их составе и качествах. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщила в понедельник глава ведомства Анна Попова.

"Такая форма маркировки позволит нам открывать с помощью электронного приложения всю информацию о самом продукте, чтобы не читать этот мелкий шрифт на упаковке", - сказала она.

По словам Поповой, контрольная точка реализации проекта - декабрь 2020 года.

"Мы взаимодействуем с крупным ретейлом, чтобы те базы данных, которые есть у них, можно было подгрузить, но пока мы на стадии переговоров", - сказала Попова.

Она также напомнила, что к концу 2019 года будет запущен специальный информационный ресурс, рассказывающий о качестве питания. Он будет представлен на портале по защите прав потребителей. На специальном сайте можно будет увидеть индекс калорий, рекомендации для полноценного питания, расчета индекса массы тела. Также эта информация будет распространяться через социальные сети.

"Там будет информация о продуктах, которые не следует покупать, которые уже зарекомендовали себя не с самой лучше стороны", - сказала Попова.