Антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новый проект антитабачной концепции внесен на рассмотрение в правительство 10 октября. Минздрав рассчитывает, что он будет принят, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в авторской колонке на портале "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

Почти совсем без табака. Какие меры по борьбе с курением предложил Минздрав

"В рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" Министерство здравоохранения РФ разрабатывает новые предложения по защите россиян от воздействия табачного дыма. Новый проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака внесен в правительство 10 октября, мы надеемся, что он будет утвержден", - написала она.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в соответствии с федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья", включенным в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

Третий Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, проходит 14-15 октября на территории московской школы управления "Сколково". На форуме участники обсуждают актуальные вопросы в сфере здравоохранения, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни. Мероприятие проходит при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Госдумы и Совета Федерации. ТАСС - информационный партнер форума.