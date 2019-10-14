Власти Петербурга рассчитывают к 2024 году охватить диспансеризацией 70% пожилых горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают к 2024 году охватить диспансеризацией и профилактическими осмотрами порядка 70% пожилых горожан в рамках программы нацпроекта "Демография". Осмотры будут проводиться тщательнее, пенсионеры будут проходить несколько скринингов на рак, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Мероприятия, которые проводятся в рамках региональной программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", к концу 2024 года позволят охватить профилактическими осмотрами и диспансеризацией не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста. Такая диспансеризация проводилась и раньше, но в 2013 году, например, было охвачено 25,7% людей старше 60 лет, а в 2018 году - 31,6%", - сказала собеседница агентства.

Соловьева отметила, что в Петербурге живут более 1,2 млн пожилых людей - это почти четверть от всего населения города. Граждане от 40 до 64 лет и старше, а также ветераны Великой Отечественной войны проходят обследования ежегодно. В порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения по приказу Минздрава РФ в 2019 году включили обследования на выявление нескольких онкологических заболеваний.

"Это скрининг на рак шейки матки, молочных желез, предстательной железы, толстого кишечника, прямой и двенадцатиперстной кишки, пищевода и желудка. Также включен осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов на выявление визуальных локализаций онкологических заболеваний", - пояснила Соловьева. Предусматривается проведение профилактических осмотров и диспансеризации на дому, пенсионеров в поликлинику также может привезти социальное такси.

По словам представителя петербургского комздрава, после осмотра у специалистов стоит задача взять под диспансерное наблюдение не менее 90% пожилых людей, у которых выявят какие-либо заболевания. Кроме того, по программе нацпроекта почти все пожилые люди, которые живут в организациях соцобслуживания, будут привиты от пневмококковой инфекции. Все эти меры, по расчетам властей, должны увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.