Силуанов рассказал о перераспределении средств Фонда развития на нацпроекты

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средства Фонда развития (в него направляются дополнительные внутренние заимствования) перераспределены на национальные проекты и уже встроены в действующую программу, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Так он прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что фонд не стал реальным инструментом, поэтому его нормы стоит убрать из Бюджетного кодекса.

По словам Силуанова, реализация предложения Кудрина не повлияет на распределение ресурсов.

"Эти средства, Фонда развития, - они распределены уже по национальным проектам. Поэтому как такового "мешка" нет", - сказал Силуанов. Он уточнил, что средства фонда развития работают по другим статьям расходов. "Поэтому если мы будем руководствоваться предложением Алексея Леонидовича [Кудрина], это никак не повлияет на ресурсы для развития, они уже встроены в действующую программу", - добавил первый вице-премьер.