Медведев: причиной отсталости региона может быть и некомпетентность местных властей

ГОРКИ, 14 октября. /ТАСС/. В ряде отстающих регионов не происходят положительные изменения даже после выделения дополнительных средств, что может свидетельствовать о слабости региональных команд. На это указал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Вот смотрите, коллеги, у нас ситуация, когда развитие социальных объектов связано с обеспеченностью регионов теми или иными ресурсами <…> Бывают и другие ситуации - деньги мы выделяем, а объекты не строятся. Причем очень часто это регионы, которые очень много просят у нас денег, мы помогаем. Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так может быть это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может просто работать не умеете?" - спросил премьер.

Медведев поручил всем губернаторам отстающих регионов письменно объяснить причины задержек в сроках сдачи социальных объектов. "Пусть каждый напишет, что происходит", - подчеркнул он.