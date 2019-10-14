Внутриутробное переливание крови впервые провели в перинатальном центре Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты перинатального центра в городе Гатчина Ленинградской области впервые провели сложную операцию по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой болезнью, что позволило сохранить беременность. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В областном перинатальном центре в Гатчине впервые проведена уникальная операция - по внутриутробному переливанию крови плоду с тяжелой формой гемолитической болезни. Специалисты центра в тесном сотрудничестве с Центром крови Ленинградской области выполнили сложнейшее оперативное вмешательство в течение часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование внутриутробного внутрисосудистого переливания крови под ультразвуковым контролем - это наиболее эффективный метод лечения тяжелых форм гемолитической болезни плода и новорожденного. Такой способ позволяет сохранить беременность.

"Развитие фетальной медицины - внутриутробного хирургического вмешательства на плоде - одно из необходимых условий достижения ключевых целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" - увеличения рождаемости и снижения младенческой смертности", - отметили в пресс-службе.

Перинатальный центр открыли в 2018 году, он оснащен оборудованием последнего поколения - ультразвуковыми цифровыми аппаратами, магнитно-резонансным томографом. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных установлены аппараты искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных и открытые реанимационные системы. При клинике создан дистанционный консультативный центр с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой, который позволит повысить доступность высокотехологичной помощи в сельской местности.