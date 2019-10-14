Глава Адыгеи требует от кабмина тщательно готовить техзадания по нацпроектам

МАЙКОП, 14 октября. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов понедельник на оперативном совещании с членами правительства республики потребовал от региональных чиновников тщательно готовить технические задания при реализации национальных проектов.

"Особое внимание необходимо уделять контрактации, тщательной подготовке техзаданий, жесткому мониторингу сроков строительства и качеству освоения бюджетных средств по нацпроектам", - сказал он.

Кумпилов отметил, что нацпроекты "несут в себе масштабные изменения, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан". "И в конечном счете от нас с вами зависит выполнение взятых республикой обязательств", - подчеркнул руководитель республики.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи, в понедельник Кумпилов в режиме видеоселектора принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам собеседника агентства, в текущем году в сфере здравоохранения Адыгеи запланировано строительство одного и замена двух аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. Стоит задача до 2024 года увеличить число врачей и средних медработников до 6,3 тыс. человек. В текущем году 20 врачей и фельдшеров получили компенсационные выплаты при переезде в сельскую местность.

В пресс-службе отметили, что в рамках нацпроекта "Демография" в Адыгее сформировано пять региональных проектов. На сегодня объем расходов на них превысил 751 млн рублей, что составляет почти 53% от всей стоимости всего нацпроекта.