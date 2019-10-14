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Северный Кавказ

В Ингушетии до конца 2019 года откроют четыре детских сада почти на 1 тыс. мест

В регионе очереди в дошкольные образовательные организации ждут около 7 тыс. детей

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены открыть в республике до конца года четыре детских сада почти на 1 тыс. мест. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Ингушетия принимает участие в пяти федеральных проектах нацпроекта "Демография". В рамках проекта завершено строительство 5 детских садов на 1100 мест и до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию 4 объектов дошкольного образования на 880 мест. Также начато строительство 9 объектов на 1980 мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году", - говорится в сообщении.

До конца года будет завершено строительство ФОКа с бассейном в Назрани. Начато строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в горных селах Джейрах и Армхи. По региональным проектам нацпроекта "Здравоохранение" ведется поставка оборудования в медучреждения региона и до конца ноября текущего года мероприятия планируют завершить.

По информации Минобразования региона, в течение пяти предыдущих лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрастеот трех до семи лет. Около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Северный КавказИнгушетияСКФО
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