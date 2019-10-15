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Первый на Сахалине центр "Мой бизнес" открывается в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

Учреждение начнет работу с 16 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Создание первого в Сахалинской области центра "Мой бизнес" завершено в Южно-Сахалинске в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Мы хотим свести к минимуму бюрократическую нагрузку на предпринимателей, создать комфортные условия для ведения бизнеса на островах. Теперь не нужно ходить по различным ведомствам, расположенным в разных частях города. Любой предприниматель или человек, только планирующий открыть свое дело, сможет в одном месте получить консультацию по всем интересующим вопросам, и в том числе финансовую поддержку", - приводится цитата губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По информации правительства, учреждение начнет работу со среды - 16 октября. В центре "Мой бизнес" можно получить услуги МФЦ, проконсультироваться со специалистами институтов развития бизнеса, провести встречу с деловыми партнерами и представителями органов власти.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская область
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