Более 1200 приморцев предпенсионного возраста получили профобразование по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Более 1200 жителей Приморского края предпенсионного возраста прошли профессиональное переобучение по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

"Сертификаты на обучение оформили уже более 1,2 тыс. человек. Обучение можно пройти по множеству профессий: от рабочих специальностей до бухгалтеров, менеджеров по персоналу, психологов, экскурсоводов", - говорится в сообщении.

Перечень приоритетных для обучения профессий постоянно расширяется по просьбам жителей региона. В настоящее время в него входят уже более 270 специальностей и около 30 направлений повышения квалификации. "Так, недавно у жителей края появилась возможность обучиться на декларанта, юрисконсульта государственной и муниципальной службы, специалиста МФЦ, изучить компьютерный дизайн и компьютерную графику", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе краевой администрации ТАСС напомнили, что переквалификация людей предпенсионного и пенсионного возраста в крае также проходит по региональной программе "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.