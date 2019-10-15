Власти Липецкой области на месяц раньше срока открыли мост районного значения под Ельцом

ЛИПЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области досрочно открыли для движения транспорта новый мост в селе Черкассы Елецкого района, построенный в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Почти на месяц раньше срока введен в эксплуатацию мост в селе Черкассы Елецкого района, это радостное событие не только для жителей сел, которые соединяет этот мост, многолетняя проблема Елецкого района решена", - сказал он.

Артамонов пояснил, что новый мост, имеющий районное значение, - не единственный, который будет сдан в эксплуатацию в регионе до конца 2019 года. "Впереди - Лебедянь, на следующий год у нас тоже большие планы по ремонту мостов, в том числе в Ельце", - уточнил глава региона.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что необходимость возведения нового моста через реку Быстрая Сосна связана с тем, что много лет подряд там действовала старая переправа, сооруженная из подручных материалов. При этом трафик через находившийся в аварийном состоянии путепровод за последние годы значительно возрос. "Ситуация осложнялась в период весеннего паводка, когда старый низководный мост ежегодно затапливался водой, и транспортное сообщение между берегами реки прекращалось", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, новый мост построен железобетонных конструкций, а его опоры оснастили ледоперевальными брусьями, позволяющие обезопасить конструкцию во время ледохода. "Высота конструкции на 2,5 м выше старой, общая протяженность мостового перехода вместе с подходами - 860 м, мост способен выдерживать автомобильный трафик до тысячи машин в сутки, в том числе тяжелой сельскохозяйственной техники", - пояснили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что общая стоимость строительства составила 151,8 млн рублей.