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Власти Калужской области предложили Белоруссии включиться в строительство дорог в регионе

Сотрудничество подразумевается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

КАЛУГА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Калужской области предложили рассмотреть возможность в следующем году включиться белорусским компаниям в дорожное строительство с учетом запланированных регионом объемов работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Между Калужской областью и Республикой Беларусь - давние хорошие отношения, подписан ряд документов о сотрудничестве, в том числе о побратимских связях между Калугой и Минском. Я предлагаю рассмотреть возможность в следующем году включиться белорусским компаниям в дорожное строительство с учетом запланированных регионом значительных объемов работ в рамках нацпроекта", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Дмитрия Денисова. По его словам, в настоящее время Белоруссия помогает Калужской области строить жилье и социальные объекты.

На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Калужская область из федерального бюджета до 2024 года получит 3,3 млрд рублей.

За шесть лет планируется отремонтировать более 600 километров дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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