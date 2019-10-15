Ульяновские музеи будут бесплатно принимать посетителей по пять дней в месяц

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Акция "Музейная неделя" стартовала в Ульяновской области. Теперь жители и гости города смогут ежемесячно бесплатно посещать определенные музеи региона в течение пяти дней. Каждый день этой недели доступ будет свободным в один из музеев-участников. Это будет определяться по графику, сообщила во вторник журналистам министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова.

"Мы для себя определили 13 "Музейных недель". Они будут начинаться со вторника и завершаться в субботу. Мы для себя прописали программу на каждую "Музейную неделю", - сказала министр.

Она добавила, что первая неделя началась сегодня, 15 октября, а заключительной будет неделя с 17 октября 2020 года. "В рамках этой недели определены адресные перечни государственных, муниципальных, ведомственных, частных музеев, которые принимают участие в проекте, которые в ту или иную неделю приглашают к себе для посещения на совершенно бесплатной основе проживающих в Ульяновской области и гостей нашего региона. У нас в рамках всего проекта принимают участие все государственные музеи, федеральный музей-заповедник "Родина В. И. Ленина", 8 ведомственных музеев предприятий и учебных заведений, 37 муниципальных и поселенческих музеев муниципальных образований", - уточнила Сидорова.

В течение этого времени посетителям будет предложено свыше 60 музейных экспозиций. "Национальным проектом "Культура" определены основные цели, и первая цель, к которой мы все должны прийти к 2024 году, это увеличение посещаемости наших учреждений на 15%, поэтому данным проектом мы решаем непосредственно задачи национального проекта. Рассчитываем на то, что это даст нам серьезный плюс к посещаемости учреждений культуры, а это является главной целью одной из двух главных целей национального проекта "Культура", - отметила министр.

Первым в акции принял участие Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова. Директор учреждения Юлия Володина сообщила журналистам, что все посетители во время "Музейной недели" получают специальные билеты бесплатного посещения. "По этим билетам мы будем считать посетителей нашего проекта. У нас у всех музеев такие билеты есть", - отметила она.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.