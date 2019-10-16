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Новая система обращения с ТКО

Регоператором по обращению с отходами в ЕАО стала местная компания "Дом-строй"

До конца года в регионе установят тариф на новую коммунальную услугу и утвердят территориальную схему обращения с ТКО

ТАСС, 16 октября. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Еврейской АО стала местная компания, работающая в сфере ЖКХ, сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

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Минприроды РФ в сентябре обнародовало список регионов, которые рискуют не успеть войти в реформу отрасли обращения с отходами до конца 2019 года. Среди них Еврейская АО. Выбранный в 2018 году в области региональный оператор не смог выполнить свои обязательства, в связи с чем соглашение было расторгнуто, повторные тендеры объявлялись несколько раз.

"Выбран региональный оператор. Им стала компания "Дом-строй". В настоящее время ведется этап заключения соглашения. Также заключен государственный контракт на корректировку территориальной схемы", - говорится в распространенном релизе.

Компания "Дом-строй" оказывает услуги в сфере ЖКХ, производит санитарно-технические работы, монтаж отопительных систем, занимается сбором и обработкой отходов. Зарегистрирована в Биробиджане.

К концу года в области будет установлен экономически обоснованный единый тариф на новую коммунальную услугу и утверждена территориальная схема обращения с отходами.

"Одним из важных направлений переходного периода является определение объектов для размещения твердых коммунальных отходов. В государственный реестр включен только один - полигон в поселке Николаевка. В будущем планируется создать шесть новых объектов для хранения отходов в крупных населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.

В ЕАО нет объектов по переработке отходов. Некоторые виды отходов, включая медицинские, направляют на переработку в другие регионы России, остальные отходы размещаются на полигонах и свалках. На территории области расположено 50 свалок, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Теги
РоссияЕврейская автономная областьНовая система обращения с ТКО
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