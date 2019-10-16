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До конца года на Камчатке подключат к интернету 48 социально значимых объектов

Всего за три года в регионе появится интернет в 182 учреждениях

ТАСС, 16 октября. Власти Камчатского края в ходе реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в национальную программу "Цифровая экономика", планируют до конца 2019 года подключить к интернету 48 социально значимых объектов региона. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Подключение социально значимых объектов Камчатского края осуществляется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". В этом году до конца октября должны быть подключены 48 таких объектов. После комиссионной приемки высокоскоростное подключение к глобальной сети им будет предоставлено также за счет средств федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на агентство по информатизации и связи края.

С 2019 по 2021 год к интернету будут подключены 182 социально значимых объекта Камчатки. Работы проводятся в три этапа, 48 объектов этого года являются первыми из них.

По состоянию на 16 октября ПАО "Ростелеком" произвел монтажные работы на 47 объектах. В среду запланирована приемка выполненных работ по подключению к интернету в администрации Начикинского сельского поселения, в пожарных постах поселков Сокоч и Лесной, а также в фельдшерском пункте поселка Начики. Подключение второй и третьей очереди социально значимых организаций планируется до 30 сентября 2020 и 30 сентября 2021 годов соответственно.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем федерального финансирования нацпрограммы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский край
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