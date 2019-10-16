Дитрих заявил, что по итогам 2019 года в России отремонтируют почти половину дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Почти половина российских автодорог в 2019 году будет отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на открытии выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

"В этом году в целом по России будет отремонтировано 27,5 тыс. км автомобильных дорог, и внутри этой цифры - 11 тыс. км - это то, что мы делаем по национальному проекту. Практически половина дорог будет отремонтирована в рамках нацпроекта", - сказал министр.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.