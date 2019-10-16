ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург, где проведет совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также примет участие в работе Международной специализированной выставки "Дорога-2019".

Глава кабмина также осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия аналогичного Новосибирского укрупненного центра. Кроме того, в рамках поездки премьер-министр проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.