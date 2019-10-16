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Медведев прибыл в Екатеринбург

Премьер-министр проведет совещание по реализации дорожного нацпроекта
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург, где проведет совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также примет участие в работе Международной специализированной выставки "Дорога-2019".

Глава кабмина также осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия аналогичного Новосибирского укрупненного центра. Кроме того, в рамках поездки премьер-министр проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссия
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