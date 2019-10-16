Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Дорожный фонд Пермского края в 2020 году планируется увеличить почти на 40%

Его объем должен составить 21,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Пермского края в 2020 году, согласно планам, составит 21,5 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил в среду губернатор региона Максим Решетников в ходе Международной специализированной выставки "Дорога - 2019" в Екатеринбурге.

По данным краевого правительства, объем дорожного фонда в 2019 году составляет более 15 млрд рублей. "На 2020 год, по проектировкам, сейчас 21,5 млрд рублей - то, что мы планируем направить на дорожный фонд. Более того, мы за последние три года полностью закрыли долги перед дорожным фондом, у нас на начало 2017 года почти 6 млрд рублей было долга перед дорожным фондом, за это время мы полностью вернули эти долги", - сказал он.

Решетников отметил, что протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же - федерального, а все остальные - муниципальные. "Такое дорожное хозяйство требует больших вложений, и мы по сравнению с 2016 годом в три раза увеличили объем дорожного фонда, мы в ноябре - начале декабря закончим контрактацию на деньги национального проекта ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] следующего года", - добавил глава региона.

Отремонтированные дороги примут к ноябрю

Решетников сообщил, что власти рассчитывают принять 100 км дорог, отремонтированных по региональному проекту "Дорожная сеть" (входит в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), до 1 ноября.

"Мы в этом году почти 100 км приводим в порядок, 64 объекта, до 1 ноября [2019 года] ведется прием работ, в настоящее время 83% работ принято, все без исключения объекты принимаем с лабораторным контролем", - сказал он.

Решетников отметил, что за 2019 год объем ремонтных работ на дорогах увеличился в три раза, а по итогам 2018 года 2/3 жителей края, а это более 1,5 млн человек, отметили, что "ситуация с дорогами существенно улучшилась".

По словам губернатора, протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные. Дорожный фонд региона в 2019 году составляет более 15 млрд рублей, а в следующем году его планируют увеличить почти на 40% - до 21, 5 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

В новость внесены изменения (14:36 мск) - добавлены подробности.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
Реклама на ТАСС
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта по безопасности дорог
Премьер-министр предложил также обсудить вопрос изменения системы региональных дорожных фондов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС