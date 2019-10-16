Дорожный фонд Пермского края в 2020 году планируется увеличить почти на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Пермского края в 2020 году, согласно планам, составит 21,5 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил в среду губернатор региона Максим Решетников в ходе Международной специализированной выставки "Дорога - 2019" в Екатеринбурге.

По данным краевого правительства, объем дорожного фонда в 2019 году составляет более 15 млрд рублей. "На 2020 год, по проектировкам, сейчас 21,5 млрд рублей - то, что мы планируем направить на дорожный фонд. Более того, мы за последние три года полностью закрыли долги перед дорожным фондом, у нас на начало 2017 года почти 6 млрд рублей было долга перед дорожным фондом, за это время мы полностью вернули эти долги", - сказал он.

Решетников отметил, что протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же - федерального, а все остальные - муниципальные. "Такое дорожное хозяйство требует больших вложений, и мы по сравнению с 2016 годом в три раза увеличили объем дорожного фонда, мы в ноябре - начале декабря закончим контрактацию на деньги национального проекта ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] следующего года", - добавил глава региона.

Отремонтированные дороги примут к ноябрю

Решетников сообщил, что власти рассчитывают принять 100 км дорог, отремонтированных по региональному проекту "Дорожная сеть" (входит в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), до 1 ноября.

"Мы в этом году почти 100 км приводим в порядок, 64 объекта, до 1 ноября [2019 года] ведется прием работ, в настоящее время 83% работ принято, все без исключения объекты принимаем с лабораторным контролем", - сказал он.

Решетников отметил, что за 2019 год объем ремонтных работ на дорогах увеличился в три раза, а по итогам 2018 года 2/3 жителей края, а это более 1,5 млн человек, отметили, что "ситуация с дорогами существенно улучшилась".

По словам губернатора, протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные. Дорожный фонд региона в 2019 году составляет более 15 млрд рублей, а в следующем году его планируют увеличить почти на 40% - до 21, 5 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

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