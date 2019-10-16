Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта по безопасности дорог

"Очевидно, нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ", - сказал премьер, комментируя доклады губернаторов, а также материалы, подготовленные к совещанию.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторский корпус за слабые показатели реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С такой критикой глава правительства выступил на совещании, посвященном реализации этого нацпроекта.

По данным Медведева, менее чем на 50% выполнены работы в Забайкальском крае, Крыму, Сахалинской области. Он указал на риск недостижения показателей по увеличению доли контрактов жизненного цикла в девяти субъектах федерации.

Премьер уточнил, что речь идет об Ивановской, Мурманской, Новгородской областях, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Республике Коми, Крыме, Туве и Чувашии. Что касается недостижения предусмотренных региональными проектами результатов по строительству автоматических пунктов весогабаритного контроля, то здесь в зоне риска оказались Московская и Белгородская области.

"Все это нужно отметить, чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно - посмотрим, будем это учитывать на будущее, как эти деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется", - подчеркнул Медведев.

При этом глава правительства предложил также обсудить вопрос изменения системы региональных дорожных фондов. "Это можно [сделать], потому что нет абсолютных механизмов, нет абсолютных составляющих", - сказал он.