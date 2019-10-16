Более 20 маршрутных указателей установят в Чебоксарах в 2020 году по проекту "Умный город"

ЧЕБОКСАРЫ, 16 октября. /ТАСС/. Более 20 новых маршрутных указателей установят на улицах Чебоксар в рамках проекта "Умный город" в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"В Чебоксарах продолжается реализация мероприятий в рамках проекта "Умный город". Мы работаем над дальнейшим внедрением цифровых технологий в городском хозяйстве. В следующем году в Чебоксарах собираются установить более 20 маршрутных указателей", - цитирует пресс-служба главу администрации города Алексея Ладыкова.

По его словам, указатели установят на тех остановках, где проходит наибольшее количество автобусов и троллейбусов, а также рядом с больницами, школами и детскими садами.

По данным пресс-службы администрации города, в текущем году были закуплены 39 маршрутных указателей, и в настоящее время в рамках проекта "Умный город" на остановках общественного транспорта в Чебоксарах уже установлено 130 электронных табло, объединенных информационной системой "Умный транспорт".

На табло выводят информацию о времени ожидания транспорта, текущем времени, а также актуальную информацию о погоде, оперативную информацию.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.