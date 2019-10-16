В Новосибирске в течение двух лет планируется открыть Центр диагностики онкозаболеваний

ТАСС, 16 октября. Открытие в Новосибирске Центра диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях запланировано в течение двух лет. Проект реализуется совместно с Венгрией, сообщила в среду директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

"Хотелось бы остановиться на строительстве медицинского центра в Новосибирске. Планируемый объем венгерских инвестиций составляет порядка 1 млрд рублей. В настоящее время получено разрешение на строительство центра, запуск деятельности будет произведен в течение двух лет", - сказала она на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Строительство в Новосибирске медицинского центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр), предназначенного для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, ведет компания "Топатомклиник". Соинвесторами выступают венгерский холдинг Polus kft. и строительная компания "Метаприбор". Центр будет проводить около 18 тыс. исследований в год с помощью современной методики технологии онкологических заболеваний - позитронно-эмиссионной томографии. Она позволяет обнаруживать не только опухоли на самых ранних стадиях, но и предупреждать об их скором появлении по изменениям в деятельности клеток организма.

Планировалось, что центр будет запущен во втором квартале 2018 года в рамках научно-медицинского биотехнопарка "Зеленая долина", от создания которого пришлось отказаться из-за нерешенных вопросов с площадкой. УК "Зеленая долина" вынуждена была покинуть программу реиндустриализации Новосибирской области и программу создания инновационного мегакластера в области при поддержке Минэкономразвития, а инвесторы парка заявили о намерении реализовывать свои проекты на других площадках.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. На это направят почти триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.