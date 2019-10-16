Нацпроект позволил отремонтировать в Ульяновской области свыше 100 км дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Ульяновские власти за последний год выполнили ремонт свыше 375 км дорог, треть из них - по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах выставки "Дорога - 2019" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"За последний год мы привели в нормативное состояние более 375 км дорог. Только по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 110 км привели в нормативное состояние", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что регион осваивает более 10 млрд рублей, направленных на ремонт и строительство дорог. Губернатор также отметил, что на выставке уделит особое внимание инновационным технологиям, которые можно применять в этой сфере.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.