Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс разработал методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

Предполагается, что их установка будет строго согласовываться с ГИБДД и владельцем дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал методику размещения камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая снизит аварийность на российских автодоргах. Предполагается, что их установка будет строго согласовываться с ГИБДД и владельцем дороги. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе совещания на выставке "Дорога-2019".

"Мы разработали методику по установке не только стационарных средств фото- и видеофиксации, но и передвижных. Там четко есть несколько тезисов. Первый - ни одного комплекса фото- и видеофиксации на дороге без согласования владельца дороги и при участии ГИБДД появиться не может. Ни передвижного, ни стационарного. Есть четкое описание, когда и при каких обстоятельствах устанавливаются передвижные средства фото- и видеофиксации. Это очаги аварийности, это места производства работ, но в случае, если есть потенциал возникновения очага аварийности", - сказал он, отметив, что в ближайшее время разработанная методика будет вынесена на рассмотрение проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Дорога - это не средство для зарабатывания денег теми людьми, которые этим занимаются. Наша задача при фото- видеофиксации - это безопасность", - подчеркнул Алафинов.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что в 2019 году планы по установке камер фото- и видеофиксации перевыполнены на 20%.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Власти Приморья заявили, что ликвидация свалок улучшит экологию четырех городов региона
Общая площадь восстановленных земель превысит 35 гектаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС