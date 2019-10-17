Минтранс разработал методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал методику размещения камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая снизит аварийность на российских автодоргах. Предполагается, что их установка будет строго согласовываться с ГИБДД и владельцем дороги. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в ходе совещания на выставке "Дорога-2019".

"Мы разработали методику по установке не только стационарных средств фото- и видеофиксации, но и передвижных. Там четко есть несколько тезисов. Первый - ни одного комплекса фото- и видеофиксации на дороге без согласования владельца дороги и при участии ГИБДД появиться не может. Ни передвижного, ни стационарного. Есть четкое описание, когда и при каких обстоятельствах устанавливаются передвижные средства фото- и видеофиксации. Это очаги аварийности, это места производства работ, но в случае, если есть потенциал возникновения очага аварийности", - сказал он, отметив, что в ближайшее время разработанная методика будет вынесена на рассмотрение проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Дорога - это не средство для зарабатывания денег теми людьми, которые этим занимаются. Наша задача при фото- видеофиксации - это безопасность", - подчеркнул Алафинов.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что в 2019 году планы по установке камер фото- и видеофиксации перевыполнены на 20%.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до 1 февраля 2020 года принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения неверно установленными приборами.