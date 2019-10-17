Россия вошла в число лидеров по сокращению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия сохраняет лидерские позиции по сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом - базовым годом рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКИК ООН) и Киотского протокола. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"Совокупные выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом - базовым годом РКИК ООН и Киотского протокола - снизились практически вполовину - на 49% с учетом поглощения лесными экосистемами, или на 32% - без учета", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов, выступая на VIII Экологическом форуме, сообщил, что текущие объемы выбросов парниковых газов предприятиями России "небольшие" и не оказывают значительного влияния на мировой парниковый эффект.

"Что касается нашего государства, мы признаны наиболее успешными в плане вклада в парниковый эффект, мы меньше многих это осуществляем (производим выбросы парниковых газов в атмосферу - прим. ТАСС), мы достаточно эффективны в этом плане", - сказал Логинов.

Он также добавил, что благодаря реализации проекта "Чистый воздух", к концу 2024 года совокупный объем выбросов в России за отчетный год должен быть снижен на 22%.

"Помимо снижения выбросов можно прогнозировать также снижение эмиссии парниковых газов из-за модернизации крупных предприятий", - добавил замминистра.

Парижское соглашение по климату

В сентябре Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, которое, в том числе, предполагает снижение выбросов парниковых газов. Глобально соглашение ставит целью к 2100 году удержать колебания средней температуры на планете в пределах от 1,5°С до 2°С к доиндустриальному уровню.