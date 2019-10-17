Регионы объяснили отставание в строительстве яслей ошибками в проектах и задержкой средств

Власти Алтайского края, где дети сейчас обеспечены местами в яслях на 72%, объяснили некоторое отставание неблагоприятной погодой зимой во время начала строительства объектов. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона, подрядчики начали наращивать темпы, кроме того, были разработаны догоночные графики работы, и строительство планируется завершить в обозначенные сроки. Власти рассчитывают, что до 2021 года за счет строительства детсадов-яслей, капремонта существующих учреждений и выкупа помещений дети будут обеспечены местами в яслях на 100%.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 14 октября на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что освоение программы по строительству яслей для детей от полутора до трех лет составляет 25,2%. В частности, сложная ситуация складывается в Дагестане, Московской области и Туве.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Регионы России, которые отстают по плану введения новых мест в ясельных группах, объяснили задержку неблагоприятной для строительства погодой, а также ошибками в проектировании и несвоевременным поступлением средств в муниципалитеты. При этом власти рассчитывают решить проблему к 2021 году и пока предлагают родителям альтернативные варианты - группы по присмотру за детьми на предприятиях и гибкие графики работы для молодых мам.

В Удмуртии по нацпроекту "Демография" планируют построить 51 детсад, что позволит создать более 4,3 тыс. мест в ясельных группах. Как рассказал ТАСС глава регионального исполкома ОНФ в республике Андрей Цаплин, строители уже завершили возведение каркасов на 27 объектах, строительство которых планируется закончить в 2019 году, а на 17 провели отделочные работы и благоустройство. Он также уточнил, что в ходе проверок специалисты ОНФ выявили причины, из-за которых строительство в некоторых случаях затягивается. К ним эксперт отнес ошибки в проектировании, из-за которых приходится дорабатывать документацию после начала работ.

"К причинам задержки также можно отнести и несвоевременное получение финансовых средств в муниципалитетах, и в связи с этим поздние сроки проведения аукционов. Третья причина - это низкая квалификация субподрядчиков, несколько раз мы видели, когда субподрядчики не справлялись, к примеру, с кирпичной кладкой", - добавил Цаплин. По его словам, при увеличении темпов работ, как правило, страдает качество. На эти ошибки эксперты ОНФ также обращают внимание строителей во время контрольных проверок.

В Забайкальском крае средства по строящимся объектам освоили лишь на 10% - это 44 из 410 млн рублей. Такой процент освоения в региональном министерстве образования связывают с разными способами ввода яслей: девять из них власти строят, а восемь - выкупают как готовые объекты. Власти края намерены до конца 2019 года сдать в эксплуатацию 17 яслей, что позволит обеспечить местами 612 детей младше трех лет, а в целом яслями в регионе охвачены 60,3% детей этого возраста. При этом в очереди на получение мест в яслях стоят родители более 5,5 тыс. детей.

Недостаточные темпы строительства нескольких детских садов в своем регионе еще летом этого года отмечал и глава Мордовии Владимир Волков. Тогда причинами задержек в пресс-службе главы республики называли "безответственность администрации района, непрофессионализм проектной организации и отсутствие должного контроля со стороны Минобразования республики". "Был период, когда было отставание от графика, но сейчас работы выполняются в соответствии с графиком, рисков нет, сроки соблюдаем за счет двухсменного режима работы строителей. Всего в 2019 году введем 910 ясельных мест", - сказала ТАСС министр образования Мордовии Галина Явкина.

Полностью закрыть потребность в яслях к 2021 году намерены в Адыгее, Кемеровской области, более тысячи мест для детей до трех лет к этому сроку создадут в Ульяновской области. В этом году в Калмыкии в декабре семьям предоставят 400 новых ясельных мест, тогда как в очереди - родители 500 детей. В Ингушетии к 2022 году планируют построить 25 садов и в каждом создадут ясельные группы на 60 детей.

Частные сады и программы для бизнеса

Для решения проблемы с яслями, помимо участия в нацпроекте, регионы создают собственные программы и взаимодействуют с бизнесом. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, помимо строительства новых детских садов в этом году, в области открылись сады, разместившиеся на первых этажах многоквартирных домов. "Это позволило обеспечить местами почти 150 малышей от 1,5 до трех лет", - уточнил он. В области также действуют частные детские сады, а с 2020 года региональные власти планируют субсидировать создание специальных групп по присмотру за детьми на предприятиях.

В Псковской области, где очередь на места в яслях составляет около 9 тыс. человек, также используют механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2018 году в регионе появилось два частных образовательных учреждения. Они прошли процедуру лицензирования и уже ведут образовательную деятельность, в том числе в сфере ясельного образования.

В Ленинградской области планируют до конца года построить 21 детский сад, 14 объектов уже завершили. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, новые места помогает создавать специальная федеральная программа "Стимул", которая направлена на развитие жилищного строительства в кварталах массовой жилой застройки и предусматривает одновременный ввод в эксплуатацию домов и образовательных учреждений.

"Также есть программа - социальные объекты в обмен на налоги. По ее условиям застройщики сами строят на своей территории соцобъекты, и мы возмещаем им стоимость из уплаченных налогов. Это региональная программа, она работает с 2013 года, и так у нас более 30 объектов построено - это и школы, и детсады", - пояснили в пресс-службе.

Помощь матерям

На время, пока идет строительство новых садов, регионы предлагают матерям разные программы, которые помогают им на время занять ребенка и развиваться в профессиональном плане. В Кузбассе поддерживают альтернативные виды дошкольного образования - в их числе организация групп кратковременного пребывания для детей, куда мамы могут бесплатно привести на несколько часов своих малышей в возрасте до трех лет. Это время родители могут посвятить личным делам или работе, а дети раннего возраста проведут несколько часов со сверстниками под присмотром педагогов.

"Группы кратковременного пребывания детей [ясельного возраста] действуют на базе детских садов и социокультурных учреждений. В настоящее время в регионе функционирует 418 групп кратковременного пребывания детей на 6884 места", - пояснили ТАСС в департаменте образования и науки Кемеровской области. В Ульяновской области в детских садах создали программу "Вместе", где в формате семейного игрового центра дети раннего возраста, не посещающие детский сад, и их родители получают консультации различных специалистов детского сада по вопросам развития и воспитания детей.

Как рассказала ТАСС начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова, для женщин в декретном отпуске в республике с 2012 года действует программа по переобучению, в которой они могут участвовать удаленно. Матерям предлагают освоить в том числе те профессии, которые позволят заниматься работой и одновременно присматривать за ребенком. В 2019 году новую специальность во время декрета уже получили 153 молодые мамы: они выучились на секретарей, специалистов по кадрам, поваров, бухгалтеров, мастеров по маникюру.

В Министерстве социальной политики Калининградской области ТАСС сообщили, что для решения проблемы присмотра за детьми до трех лет молодым мамам предлагается гибкие графики работы на предприятиях, предполагающие неполный рабочий день и неделю, свободный режим работы со сменным графиком. "К концу 2019 года работодатели обеспечат более 40 тыс. рабочих мест с гибким режимом труда, в том числе для молодых мам", - сказал представитель ведомства.

Кроме того, региональной программой "Социальная поддержка населения" предусмотрено приоритетное право на получение безвозмездной субсидии на открытие собственного дела безработным, воспитывающим несовершеннолетних детей. На эти цели каждому предпринимателю выделяется субсидия в 90 тыс. рублей. Такой возможностью в этом году воспользовались 16 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. Самыми популярными, по данным министерства, стали организация ателье и детского развивающего центра, салона по оформлению помещений к торжествам, создание клининговой компании.