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Самарский НОЦ намерен обмениваться студентами с мексиканскими вузами

Стороны также рассматривают вопрос проведения детских хакатонов

САМАРА, 17 октября. /ТАСС/. Самарский научно-образовательный центр (НОЦ) намерен наладить сотрудничество с мексиканскими вузами для обмена студентами и разработки новых учебных курсов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в НОЦ.

"В планах - совместная разработка мексиканскими специалистами и сотрудниками НОЦ новых учебных курсов, содействие институтам высшего образования, развитие международного студенческого обмена", - говорится в сообщении.

Соответствующий протокол о намерениях, где оговорены условия сотрудничества, был составлен во время визита в Самарскую область делегации Мексиканских соединенных штатов во главе с чрезвычайным и полномочным послом страны в РФ Нормой Пенсадо. Планируется, что будут реализованы образовательные программы, в том числе в рамках летних и зимних научно-образовательных школ, действующих на площадке НОЦ. Рассматривается вопрос проведения детских хакатонов.

"Мы будем отталкиваться от заказа мексиканских индустриальных партнеров и формировать под их заказ программу обучения мексиканских студентов. Это выездные семинары, детские хакатоны, развитие совместных лабораторий и инжиниринговых центров", - сказала гендиректор АНО "Институт регионального развития" (управляющая компания самарского НОЦ) Ольга Михеева.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ.

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РоссияСамарская область
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