Власти Кубани сообщили, что региону нужно построить 249 детсадов для ликвидации очередей

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Строительство 249 детских садов в Краснодарском крае в ближайшее десятилетие позволит закрыть вопрос с очередями, которые формируются по причине резкого прироста населения в регионе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Проведенный департаментом по архитектуре и градостроительству анализ документов территориального планирования и программ комплексного развития показывает, что в соответствии с приростом населения на ближайшие 10 лет потребуется 249 детских садов на 300 мест", - говорится в сообщении.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края существует проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом населения в городе-миллионнике, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с маленькими детьми. Сейчас в детских садах не хватает мест для детей в возрасте до трех лет. Очереди среди детей старше трех лет нет, отметили в пресс-службе.

"Краснодару необходимо построить 73 детских сада, Сочи - 56, Новороссийску - 54, Анапе - 37. При этом самый актуальный спрос сохраняется в пяти муниципалитетах: городах Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск и в Динском районе", - уточнили в пресс-службе.

В 2019 году в Краснодаре построили шесть детских садов, четыре из которых уже открыли. Всего на Кубани до конца года планируется открыть еще восемь детсадов, пять из них по нацпроекту "Демография". Для этих целей в Краснодарском крае выделено 7,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.