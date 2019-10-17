Скворцова обсудит с регионами модернизацию первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу проведет селекторное совещание с субъектами РФ по модернизации первичного звена здравоохранения и системе формирования выплат зарплаты медицинским работникам в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

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"Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 18 октября проведет селекторное совещание с регионами по теме "Принципы модернизации первичного звена", - говорится в сообщении.

На селекторном совещании с субъектами планируется поднять вопросы модернизации здравоохранения, обсудить основные принципы, в соответствии с которыми должны быть подготовлены региональные программы по модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Все субъекты РФ, а также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны обеспечить разработку региональных программ модернизации первичного звена и представить их в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путина проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов. Ключевые цели нацпроекта "Здравоохранение": улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.