В Петрозаводске перенастраивают светофоры и меняют маршруты по технологиям "умного города"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Число пробок на дорогах Петрозаводска снизится после корректировки схемы дорожного движения, которая начнется после ноября 2019 года. В ближайшее время в столице Карелии перенастроят светофоры, а устаревшие маршруты, некоторым из которых десятки лет, заменят на новые, сформированные с учетом мнения жителей.

Как сообщила ТАСС глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник, исследование для властей города провела петербургская компания "Дорнадзор". Работа по оптимизации трафика ведется в соответствии с пилотным проектом "Умный город" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В ноябре нам представят решения, как оптимально организовать транспортное передвижение по Петрозаводску, в том числе с учетом перенастройки светофоров. После ноября система начнет меняться", - сказала она.

Специалисты провели опрос горожан на тему их привычных маршрутов. Комплексная схема организации дорожного движения будет призвана снизить количество заторов, аварийность и улучшить экологическую обстановку.

До конца года будут отремонтированы и модернизированы 56 светофоров. По словам главы администрации, затем власти продолжат работу над пересмотром схемы движения общественного транспорта. Так, например, нынешние троллейбусные маршруты были сформированы несколько десятков лет назад, когда в городе не было настолько густонаселенных районов.

"Та работа, которая проводилась в 2017-2018 годах по разработке транспортной сети с привлечением специалистов Петрозаводского госуниверситета, приостановлена в связи с тем, что нам нужно подготовить базис в виде организации дорожного движения в принципе", - пояснила Мирошник.

Умные скамейки для активных граждан

Ближе к окончанию проекта, в 2024 году администрация планирует установить в Петрозаводске "умные" остановки - с доступом к интернету, возможностью зарядить мобильные устройства, оплатить коммунальные услуги. Также они будут оборудованы схемой движения транспорта. По словам Мирошник, к нововведениям город будет подходить поэтапно, так как на сегодняшний день даже простые стеклянные остановочные комплексы даже в центре города подвергаются атакам вандалов. А из "умных" вещей в столице Карелии первыми появятся скамейки на набережной.

"Сейчас с правительством мы обсуждаем проект для реализации за счет спонсоров - установка на набережной "умных" скамеек с возможностью зарядки всех электронных устройств. Набережная уже подключена к Wi-Fi - сигналу, и мы будем наращивать дополнительные опции и параллельно воспитывать культуру отношения у граждан", - пояснила глава города.

В конце декабря текущего года в городе в пилотном режиме начнет функционировать цифровая платформа "Активный гражданин" - портал для проведения рейтинговых голосований о территориях, которые необходимо благоустроить по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Также здесь будет отображаться актуальная информация о ремонтных работах на сетях и дорогах, изменениях в маршрутах общественного транспорта и отключениях коммунальных услуг.

Мирошник отметила, что в 2019 году по проекту "Умный город" в Петрозаводске уже заменили тепловые узлы в 25 школах и детских садах, протестировали системы учета электроэнергии.

"Мы прошли пилотное тестирование по учету электроэнергии. Особенно это актуально для больших зданий школ площадью до 5 тыс. кв. м и более, где бывает сложно установить, что занятия не ведутся, а свет забыли выключить. Такие счетчики позволяют выводить эту информацию на дисплей. Даже за летний период мы получили экономию порядка 15% по сравнению с летом предыдущего года", - добавила она.

О проекте "Умный город"

Реализация всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства в Петрозаводске было подписано в апреле на V Международном арктическом форуме.

Проект "Умный город" был начат в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в соответствии с нацпрограммой "Цифровая экономика" и нацпроектом "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" представляет собой набор инструментов, направлений и технологических решений, связанных с цифровизацией городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.