Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петрозаводске перенастраивают светофоры и меняют маршруты по технологиям "умного города"

В 2024 году в городе установят остановки с доступом к интернету, возможностью зарядить мобильные устройства, оплатить коммунальные услуги и схемой движения транспорта

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Число пробок на дорогах Петрозаводска снизится после корректировки схемы дорожного движения, которая начнется после ноября 2019 года. В ближайшее время в столице Карелии перенастроят светофоры, а устаревшие маршруты, некоторым из которых десятки лет, заменят на новые, сформированные с учетом мнения жителей.

Как сообщила ТАСС глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник, исследование для властей города провела петербургская компания "Дорнадзор". Работа по оптимизации трафика ведется в соответствии с пилотным проектом "Умный город" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В ноябре нам представят решения, как оптимально организовать транспортное передвижение по Петрозаводску, в том числе с учетом перенастройки светофоров. После ноября система начнет меняться", - сказала она.

Специалисты провели опрос горожан на тему их привычных маршрутов. Комплексная схема организации дорожного движения будет призвана снизить количество заторов, аварийность и улучшить экологическую обстановку.

До конца года будут отремонтированы и модернизированы 56 светофоров. По словам главы администрации, затем власти продолжат работу над пересмотром схемы движения общественного транспорта. Так, например, нынешние троллейбусные маршруты были сформированы несколько десятков лет назад, когда в городе не было настолько густонаселенных районов.

"Та работа, которая проводилась в 2017-2018 годах по разработке транспортной сети с привлечением специалистов Петрозаводского госуниверситета, приостановлена в связи с тем, что нам нужно подготовить базис в виде организации дорожного движения в принципе", - пояснила Мирошник.

Умные скамейки для активных граждан

Ближе к окончанию проекта, в 2024 году администрация планирует установить в Петрозаводске "умные" остановки - с доступом к интернету, возможностью зарядить мобильные устройства, оплатить коммунальные услуги. Также они будут оборудованы схемой движения транспорта. По словам Мирошник, к нововведениям город будет подходить поэтапно, так как на сегодняшний день даже простые стеклянные остановочные комплексы даже в центре города подвергаются атакам вандалов. А из "умных" вещей в столице Карелии первыми появятся скамейки на набережной.

"Сейчас с правительством мы обсуждаем проект для реализации за счет спонсоров - установка на набережной "умных" скамеек с возможностью зарядки всех электронных устройств. Набережная уже подключена к Wi-Fi - сигналу, и мы будем наращивать дополнительные опции и параллельно воспитывать культуру отношения у граждан", - пояснила глава города.

В конце декабря текущего года в городе в пилотном режиме начнет функционировать цифровая платформа "Активный гражданин" - портал для проведения рейтинговых голосований о территориях, которые необходимо благоустроить по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Также здесь будет отображаться актуальная информация о ремонтных работах на сетях и дорогах, изменениях в маршрутах общественного транспорта и отключениях коммунальных услуг.

Мирошник отметила, что в 2019 году по проекту "Умный город" в Петрозаводске уже заменили тепловые узлы в 25 школах и детских садах, протестировали системы учета электроэнергии.

"Мы прошли пилотное тестирование по учету электроэнергии. Особенно это актуально для больших зданий школ площадью до 5 тыс. кв. м и более, где бывает сложно установить, что занятия не ведутся, а свет забыли выключить. Такие счетчики позволяют выводить эту информацию на дисплей. Даже за летний период мы получили экономию порядка 15% по сравнению с летом предыдущего года", - добавила она.

О проекте "Умный город"

Реализация всероссийской программы "Умный город" подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства в Петрозаводске было подписано в апреле на V Международном арктическом форуме.

Проект "Умный город" был начат в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в соответствии с нацпрограммой "Цифровая экономика" и нацпроектом "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" представляет собой набор инструментов, направлений и технологических решений, связанных с цифровизацией городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Скворцова обсудит с регионами модернизацию первичного звена здравоохранения
На совещании планируется поднять вопросы модернизации здравоохранения, обсудить основные принципы, в соответствии с которыми должны быть подготовлены региональные программы по модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС