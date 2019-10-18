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Минздрав рассчитывает получить первые программы модернизации от регионов уже к 10 января

В ведомстве создали межведомственную рабочую группу, которая обеспечит субъекты методическими рекомендациями

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе всероссийского совещания с субъектами о принципах модернизации первичного звена здравоохранения заявила, что региональные программы модернизации должны быть предоставлены уже к 10 января 2020 года.

"Наша задача получить первую уже сверстанную программу модернизации от каждого региона до 10 января 2020 года", - сказала она и добавила, что работа в регионах должна проводиться "системно и в жестком ритме".

В Минздраве России создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит субъекты всеми необходимыми методическими рекомендациями. Скворцова напомнила, что уже до 15 ноября регионы должны провести анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе путей до медицинской организации, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. Скворцова отметила, что многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, но встречаются и такие здания, которые были построены более 100 лет назад.

Министр здравоохранения РФ напомнила субъектам, что чрезвычайно важно провести эту работу "качественно и без искажений информаций", так как в зависимости от информации от субъектов в том числе будут формироваться планы по капитальному ремонту и обеспечению доступности. До 15 ноября субъекты должны также отчитаться по демографическому развитию в регионах. На основании предоставленной субъектами информации будут также сформированы оптимальные схемы расположения инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

Паспорта для заполнения их на каждую медицинскую организацию регионы получат уже в понедельник.

Совещание в Минздраве

На селекторном совещании с субъектами поднимаются вопросы модернизации здравоохранения, обсуждаются основные принципы в соответствии с которыми должны быть подготовлены региональные программы по модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Все субъекты РФ, а также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны обеспечить разработку региональных программ модернизации первичного звена и представить их в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путина проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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