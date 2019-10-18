Новые технологии или проверенные материалы. Как увеличить срок службы российских дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Современные дорожно-строительные материалы должны увеличить качество покрытия, а также учесть перепады погоды, считают эксперты. Однако отдельные специалисты уверены, что качественные дороги в России можно строить и по классическим технологиям с использованием проверенных природных материалов, но нужно строго соблюдать строительные регламенты. ТАСС узнал мнение участников конференции "Fibromix - композиционные строительные материалы и конструкции в современном строительстве", проходящей в Петербурге.

Среди современных материалов, которые должны улучшить качество дорожного покрытия, называются, в частности, фиброармированные бетоны, то есть такие, в которых кроме традиционных наполнителей (песка и щебеня) добавляется стекловолокно, стальные или полимерные волокна, которые существенным образом улучшают свойства материала. Материал пока не нашел широкого применения в России, но используется в Великобритании, Германии, Японии и США.

"Мы много внимания отводим результатам исследования фиброармированных материалов, в первую очередь бетона. Это материалы, армированные волокнами. Если говорить о дорогах, введение этих волокон, позволяет повысить их эксплуатационные качества и такие характеристики материалов, как ударостойкость, износостойкость", - сказал ТАСС заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Юрий Пухаренко.

По его словам, ударостойкость при введении волокон в бетон можно увеличить в десятки раз, стираемость дорог из таких материалов снижается в разы.

"Это характеристики, которых мы достигаем и которые могут быть применены в дорожном строительстве. Кроме того, введение волокон в различные строительные смеси позволяет улучшить такие свойства, как морозостойкость, непроницаемость", - отметил собеседник.

Перепад температур

Другим важным условием повышения качества дорожного покрытия эксперты называют применение материалов, рассчитанных на большой перепад температур. "Одно дело европейские условия эксплуатации, другое - наши, интервал температур от минус 40 до плюс 60 - это 100 градусов, соответственно, материал должен эластично работать, и здесь нужно подбирать необходимые рецептуры", - считает заведующий кафедрой строительных материалов Казанского государственного архитектурно-строительного университета Альфред Сулейманов.

Собеседник отметил, что в его вузе проводятся испытания новых материалов, а также вырабатываются предложения по нормативным требованиям к ним. При этом, по его словам, строительная отрасль довольно консервативная в отношении использования новых материалов, что объясняется требованиями надежности и безопасности их использования.

"Есть классические материалы - бетон, камень, металл. Они годами подтвердили свои свойства, а когда новый материал, необходимо получить его эксплуатационные характеристики, это можно сделать только в результате моделирования в лабораторных условиях, и мы как раз разрабатываем методики, стандарты по оценке эксплуатационных характеристик новых материалов", - пояснил он.

Соблюдение норм строительства

Пока современные материалы только проходят тестирование и апробацию, дорожные строители используют существующие технологии. При этом благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" только в 2019 году в РФ планируется отремонтировать 11 тыс. км дорог.

По мнению академика Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессора НИИ Академии развития строительного комплекса Евгения Чернышова, существующим технологиям по силам справиться с задачами, поставленными перед регионами по нацпроекту. Однако для этого нужно жестко соблюдать нормы дорожного строительства.

"Национальный проект - это проект, который нужен, может быть, более других сейчас", - уверен он. Собеседник считает, что в России в настоящее время строится крайне мало дорог, он выразил надежду, что реализация нацпроекта сможет изменить ситуацию.

"Допустим, в Китае неизмеримо большие объемы строительства автодорог, это сразу создает инфраструктуру для развития народного хозяйства, для развития комплексов. Нужны магистральные дороги, а также дороги, которые соединяют областные центры, а от них уже должна разветвляться сеть местных, муниципальных дорог", - пояснил Чернышов.

Вторая международная научно-практическая конференция "Fibromix - композиционные строительные материалы и конструкции в современном строительстве" проходит на площадке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета с 16 по 18 октября. В рамках нее ученые обсуждают инновационные стройматериалы и актуальные проблемы их применения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом из федерального бюджета будет направлено 440,9 млрд рублей.