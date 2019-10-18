Минздрав: программа "Земский доктор" в некоторых регионах не реализуется совсем

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Некоторые регионы России не исполняют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по нацпроекту "Здравоохранение", направленные на привлечение медицинских кадров в сельскую местность. Об этом сообщила в пятницу замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на селекторном совещании с субъектами РФ по модернизации первичного звена здравоохранения.

"Ключевой инструмент привлечения кадров на село сегодня - это программа "Земский доктор" и программа "Сельский фельдшер" - в ряде регионов имеет на сегодняшний день исполнение 0%. Это недопустимое отношение к тем механизмам, которые сегодня финансирует РФ за счет средств федерального бюджета и, соответственно, не реализуя все механизмы, мы с вами никогда не сможем решить те задачи, которые стоят в целях ликвидации кадрового дефицита", - сказала она.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.