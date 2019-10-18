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МЭР отметило высокие результаты Пермского края в повышении производительности труда

К концу года число компаний, участвующих в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", планируется увеличить до 69

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Пермский край показывает высокие результаты по исполнению национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил в пятницу в ходе Пермского инженерно-промышленного форума замминистра экономического развития РФ Петр Засельский, который курирует данный нацпроект.

"Пермский край находится в числе лидеров - у вас большое количество предприятий готово участвовать, и инициатива всегда проявляется", - сказал он.

Как добавила первый замминистра краевого Минпромторга Елена Дегтярева, сейчас в нацпроекте участвует 55 компаний региона, к концу года их число планируется увеличить до 69. "Мы очень серьезно продвинулись с лета, когда получили грант на 129 млн рублей [на развитие центров компетенций] - это один из самых больших грантов в РФ", - сказала она.

Регион уже закупил "Фабрику процессов" - учебную площадку по внедрению бережливых технологий на производстве. Дегтярева добавила, что с "фабрикой" планируется активно работать: площадка установлена в политехническом университете региона, на ней смогут проходить обучение работники предприятий, в том числе не участвующих в нацпроекте, и чиновники.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

V Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года, за годы существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПермский край
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