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Скворцова: более 88% медоборудования в РФ изготавливается отечественными производителями

Министр здравоохранения рассказала, что анализ необходимой медицинской техники был проведен совместно с министерством промышленности и торговли

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 88% медицинского оборудования, которое используется в российских больницах, изготавливается отечественными производителями. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на всероссийском совещании с субъектами о принципах модернизации первичного звена здравоохранения.

"Нами был проведен вместе с министерством промышленности и торговли серьезный анализ необходимой медицинской техники, медицинского оборудования для организации первичного звена здравоохранения, для ЦРБ (центральных районных больниц - прим. ТАСС), для районных больниц, для поликлиник. Более 88% всего оборудования производится сейчас отечественными производителями", - сказала она.

Увеличение числа поликлиник

Скворцова также сообщила, что количество медучреждений первичного звена здравоохранения за четыре года с 2014 года увеличилось более чем на 2 тыс.

"За прошедшие четыре года с 2014 года мы сумели укрепить инфраструктуру первичного звена здравоохранения. Сейчас это уже более 60 тыс. подразделений, причем мы за четыре года увеличили число подразделений более чем на 2 тыс.", - сказала она.

По ее словам, врачебных подразделений для клинических отделений районных больниц стало больше на 26%.

Существенные изменения произошли и в области кадров. "Сегодня в первичном звене здравоохранения работает более 305 тыс. врачей, с 2014 года мы сумели увеличить это число на 4 тыс. Причем более 74 тыс. работает в качестве участковых врачей, их число тоже увеличилось на 3,7 тыс. человек", - отметила министр. Общее число среднего медперсонала превышает 545 тыс.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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