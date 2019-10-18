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В России с начала года открылось 70 центров амбулаторной онкологической помощи

Всего до конца года должны открыть 138 таких центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Российские регионы по программе нацпроекта "Здравоохранение" с начала 2019 года открыли 70 центров амбулаторной онкологической помощи, которые призваны приблизить и ускорить медицинскую помощь для людей, болеющих раком. К 2024 году планируется создать более 500 таких центров, сообщила в пятницу замруководителя координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Минздрава России Наталья Пиковская.

"Мы сейчас живем в то время, когда развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи идет огромными шагами, и оттого, насколько качественно мы с вами отработаем открытие центров у вас в субъекте, будет зависеть результат работы. У нас глобальные планы по открытию центров амбулаторной онкологической помощи - на 1 октября уже открыто 70 центров на территории РФ", - сказала она на конференции "Актуальные вопросы амбулаторной онкологии", которая проходит в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге.

Как отметила Пиковская, всего в России до конца года должны 138 таких центров, а к 2024 году - более 500. Их задача - начать диагностику пациентов с подозрением на рак в кратчайшие сроки, приблизить возможность противоопухолевой терапии к месту жительства больных, а также обеспечить медицинскую помощь во время терапии врачами смежных специальностей.

"Центры амбулаторной онкологической помощи важно открывать на базе той организации, которая полностью укомплектована - то есть имеет все диагностическое оборудование, которое необходимо. Многие регионы и региональные власти берут на себя эти вопросы - дооснащают эти медицинские организации, помогают сделать ремонт. Поэтому это не проблема только онкологической службы или главного внештатного специалиста региона, это задача всего региона", - отметила Пиковская.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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